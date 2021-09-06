Армения получила в дар от Бельгии почти 200 тыс доз вакцины AstraZeneca

В Ереван сегодня прибыла из Бельгии партия вакцины AstraZeneca в количестве 187 200 доз, - сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Препарат был передан Бельгией в дар министерству здравоохранения Армении в рамках борьбы с коронавирусом, в скором времени он будет доступен в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации на всей территории страны, - передает Sputnik Армения .

Вакцина AstraZeneca предназначена для граждан 18 лет и старше с целью прививок от COVID-19, - добавили в армянском Минздраве.