Трое мужчин задохнулись в канализационном колодце в Хорезмской области

Трагический инцидент произошел в Хорезмской области: три человека отравились ядовитым газом, провалившись в канализационный люк. Об этом сообщила областная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, ЧП произошло в Ургенчском районе 27 августа, пишет Sputnik Узбекистан.

Каким образом трое взрослых мужчин упали в колодец и почему не сумели оттуда выбраться, в прокуратуре не рассказали.

Открыто уголовное дело по п."а" ч.2 ст.57 Уголовного кодекса Узбекистана (Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека). Идет предварительное следствие.