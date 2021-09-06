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Трое мужчин задохнулись в канализационном колодце в Хорезмской области

Трое мужчин задохнулись в канализационном колодце в Хорезмской области

Трагический инцидент произошел в Хорезмской области: три человека отравились ядовитым газом, провалившись в канализационный люк. Об этом сообщила областная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, ЧП произошло в Ургенчском районе 27 августа, пишет Sputnik Узбекистан.

Каким образом трое взрослых мужчин упали в колодец и почему не сумели оттуда выбраться, в прокуратуре не рассказали.

Открыто уголовное дело по п."а" ч.2 ст.57 Уголовного кодекса Узбекистана (Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека). Идет предварительное следствие.

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Вестник Кавказа

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