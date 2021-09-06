Правительство России поможет Чечне в развитии здравоохранения и образования

Российской правительство поможет Чечне обеспечить развитие промышленности, здравоохранения, образования, культуры, туризма и сельского хозяйства, - заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню республики, вице-премьер Александр Новак.

"Уважаемый Рамзан Ахматович, ...вы и ваша команда все делаете для развития Чечни, для улучшения качества жизни людей, ...для развития в целом отношений в регионе, для сохранения единства России, вы уже многое сделали - вы восстановили Грозный, вы восстановили республику, вы много сделали для социально-экономического развития республики. ...Впереди еще много работы - мы вместе, я буду помогать, и правительство РФ для того, чтобы обеспечить развитие промышленности, здравоохранения, образования, культуры, туризма, сельского хозяйства", - сказал он, обращаясь к главе республики Рамзану Кадырову, передает ТАСС.

Напомним, День гражданского согласия и единения - один из главных праздников для народа Чечни. Указ о его праздновании был подписан в 2002 году главой администрации региона, а в последующем и первым президентом республики Ахматом Кадыровым.