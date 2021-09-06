Краснодарская молодежь будет осваивать конный спорт в новом клубе

Сегодня на базе краснодарского ипподрома в столице Кубани заработал молодежный конноспортивный клуб, к занятиям в котором уже приступили 43 человека.

Кроме верховой езды, в новом клубе будут проводить мастер-классы по вольтижировке, джигитовке и фланкировке шашкой, а также теоретические и практические мастер-классы, занятия с ветеранами военной службы, правоохранительных органов и представителями казачества, а также тренировки по общей физической подготовке, - рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

Для занятий в клубе приобрели лошадей, а ипподром предоставил отремонтированные помещения и завез необходимую мебель. В школе будут заниматься краснодарцы от 14 до 35 лет. Сейчас в конноспортивном клубе могут обучаться 366 человек, но глава города поручил увеличить количество спортсменов.

"Нужно дать возможность заниматься большему числу молодых людей. У нас большое количество казачьих классов, казачья школа, поэтому, конечно, необходимо, чтобы учащиеся казачьих классов имели возможность заниматься в том числе и верховой ездой", - рассказал мэр города Евгений Первышов, передает портал Юга.ру.

Напомним, краснодарский ипподром по улице Беговой открылся в 1978 году. В мае 2021 года мэр города предложил создать на базе ипподрома конноспортивную школу, где молодежь сможет заниматься бесплатно. На ее создание выделили 2,6 млн рублей, а концепцию проработали вместе с руководством ипподрома.