Источники сообщают о задымлении в метро в Москве

Задымление произошло на станции "Проспект Вернадского" московского метрополитена, рассказал источник в экстренных службах.

"Людей выводят на улицу", - цитирует его ТАСС.

На месте ЧП действует работает полиция и спасатели. Очевидцы сообщают, что на станции "Юго-Западная" (следующей за станцией "Проспект Вернадского") также ощущается запах дыма.

Источник уточнил, что, по предварительным данным, причиной задымления стало короткое замыкание в одном из вагонов, сейчас "возгорание ликвидировано".

В официальном канале в Twitter "Метро оперативно" полчаса назад сообщалось, что на Сокольнической линии нет движения поездов от "Юго-Западной" до "Университета", причина - "проверка одного состава". Двадцать минут назад в нем появилось сообщение о том, что "все пассажиры покинули станцию "Проспект Вернадского"", угрозы для них нет, сама станция закрыта на вход, поезда, идущие из центра, не останавливаются на ней. На данный момент движение поездов вернулось в график.