Северокавказских издателей объединил фольклор как кладезь этнической мудрости

Книжные издательства республик Северного Кавказа решили объединить усилия. Пока лишь в рамках двух проектов в области фольклора и этнографии. Эти проекты были подробно обсуждены на недавней международной книжной ярмарке - фестивале национальной книги "Бакаесаем иумае" ("Прочитаем вместе" – с осетинского языка). Теперь издательства приступили к конкретной реализации идей.

В постсоветское время подобных проектов на Северном Кавказе еще не было. Руководители региональных издательств обратили внимание на темы, которые вызывают интерес не только у жителей Северного Кавказа, но и у всех, кто хочет познакомиться поближе с духовной культурой народов юга России. "Как минимум, два проекта вскоре порадуют таких людей, - рассказал "Вестнику Кавказа" директор североосетинского издательства "Ир" Казбек Таутиев. – Первый – совместное издание сказок народов, проживающих в регионе, популяризация богатого фольклорного материала Северного Кавказа. В нашем регионе проживает 36 коренных народов. Можно представить, какой накоплен материал! За общее дело берутся представители издательств Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. Духовная культура – это объединительный мотив для этносов, несмотря на их различия в языке, религии, исторических вехах".

Помимо общего северокавказского проекта, на владикавказской выставке обсуждалась идея выпуска книги о взаимоотношениях народов Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. "Это второй наш объединительный проект. Он приурочен к 100-летию провозглашения автономии Кабардино-Балкарии. (До сентября 1921 года Кабарда, как и Балкария, находились в составе Горской АССР. Сперва из автономии выделился Кабардинский округ, через четыре месяца – Балкарский – прим. ред.) Осетины, кабардинцы, балкарцы – народы-соседи, которые активно между собой взаимодействовали, оказывая влияние друг на друга. Здесь тоже много богатого материала", - уточнил собеседник "Вестника Кавказа".

Казбек Таутиев подчеркнул, что на этих проектах сотрудничество региональных книжных издательств не закончится. "В наших планах - укреплять отношения. Международная книжная ярмарка во Владикавказе подарила в этом плане хороший опыт. В ее работе приняли участие книгоиздатели не только республик Северного Кавказа, но и Южной Осетии. Главная цель выставки заключалась не столько в улучшении продаж, сколько в привлечении интереса к книге, в первую очередь – к национальной литературе на родном языке. Главным исполнителем экспозиции было государственное издательство "Ир", потому что мы сейчас особое значение уделяем национальной книге. Мы также представили и другие североосетинские издательства: "Харизма", "Перо и Кисть", "Проект Пресс", "СЕМ". Помимо коллег из Чечни, в выставке приняло участие "Издательство Марии и Виктора Котляровых", давно получившее признание на федеральном уровне – оно поставило своей целью выпуск книг о Кавказе, чем благополучно занимается более 20 лет", - отметил руководитель издательства "Ир".

Организатором "Бакаесаем иумае" стал комитет по делам печати и массовых коммуникаций Северной Осетии, председатель которого Юрий Фидаров обратил внимание участников, что отныне международная выставка во Владикавказе будет проходить ежегодно. Опыт первой выставки показал, что люди не только по-прежнему любят классическую, историческую литературу, но и тянутся к литературе на национальных языках. И делают это словно назло иным пессимистам-экспертам, предрекающим повальный отказ населения от чтения книг.