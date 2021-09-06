Жительница Махачкалы погибла под колесами мусоровоза

Водитель мусоровоза сегодня в Махачкале насмерть сбил 52-летнюю женщину, - сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

"65-летний местный житель, управляя автомобилем марки "КО-427-72" (мусоровоз), совершил наезд на 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в зоне пешеходного перехода, и в момент наезда оказалась в "слепой зоне" автомобиля", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В результате ДТП жительница Махачкалы с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу, где позже скончалась.