Президент "Легион-Динамо" рассказал, когда Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт

Президент махачкалинского футбольного клуба "Легион-Динамо" Шамиль Лахиялов рассказал, как обстоят дела с подписанием контракта с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее Лахиялов сообщил, что предложил Хабибу контракт, однако тот пока не поставил подпись.

"Сегодня-завтра ждем от Хабиба информацию. Ему и прилетать необязательно. Контракт можно подписать удаленно", - цитирует президента клуба Чемпионат.com.

По его словам, Нурмагомедов в курсе, что 7 сентября закрывается трансферное окно. "Так что ждем. По решению не знаю: может быть, он его уже принял", - заявил Лахиялов.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.