Невиданный скандал с участием сборных Бразилии и Аргентины

Вчера вечером матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу в Сан-Паулу между сборными Бразилии и Аргентины был остановлен полицией, обвинившей четырех аргентинских игроков в не соблюдении режима самоизоляции в связи с пандемией Covid-19. Как сообщает CNN, через несколько минут после начала матча на "Коринтианс Арене" бразильские медицинские работники вывели с поля нескольких аргентинских футболистов. Обструкции подверглись вратарь Эмилиано Мартинес, защитник Кристиан Ромеро, а также полузащитники Джованни Ло Сельсо и Эмилиано Буэндиа. Все они являются игроками английской Премьер-лиги.

Бразильская полиция потребовала их депортации. Агентство по регулированию здравоохранения Бразилии (Anvisa) запросило поддержку у федеральной полиции страны, чтобы помешать четырем аргентинским игрокам участвовать в квалификационных соревнованиях, заявив, что эти игроки сделали ложные заявления по прибытии в Бразилию, не указав, что они были в Великобритании в последние 14 дней.

Согласно бразильским правилам по регулированию пандемии Covid-19, любой человек, посетивший Великобританию за две недели, не может попасть в страну в Бразилию. "Anvisa рассматривает ситуацию как серьезный риск для здоровья населения и поэтому порекомендовало местным органам здравоохранения установить немедленный карантин игроков, которым запрещено участвовать в какой-либо деятельности и которые не должны оставаться на территории Бразилии", - говорится в сообщении организации.

"В связи с решением судьи, матч, организованный ФИФА между Бразилией и Аргентиной в рамках отборочного турнира Чемпионата мира, приостановлен, - сообщил телеканал CONMEBOL в Twitter. - Судья и делегат матча представят отчет в Дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие шаги. Все процедуры будут соответствовать действующим правилам".

Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа выступил с заявлением: "То, что произошло сегодня, действительно плохо для футбола. Из-за четверх игроков прервали матч". Менеджер сборной Аргентины Лионель Скалони добавил, что произошедшие события "очень расстроили" его, ведь обе команды хотели сыграть: "Это меня очень огорчает. Я не ищу виновных. Независимо ни от чего, это был неподходящий момент для вмешательства в матч".