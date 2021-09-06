Пакистан купит у России 10 миллионов доз "Спутника V"

Пакистан планирует приобрести у России минимум 10 млн доз коронавирусной вакцины "Спутник V", сообщил посол этой страны в Москве Шавкат Али Хан.

Дипломат напомнил, что сначала Пакистан получил вакцину против Covid-19 от Китая, после этого - вакцины Pfizer и Moderna в рамках программы COVAX, третьей же поступила российская вакцина.

"Несколько дней назад власти страны объявили, что в Пакистан поступило уже 1 млн доз вакцины "Спутник V", - цитирует посла ТАСС.

Али Хан подчеркнул, что Пакистан желал бы самостоятельно производить "Спутник V", так как в стране живет более 200 млн человек, и импорт вакцин не удовлетворит потребность в них целиком.

"Мы заявили о своем интересе к производству "Спутника V", стороны обсуждают технические детали", - пояснил он.

Дипломат выразил мнение, что вакцина "Спутник V" оказалась "жертвой своего успеха": Россия не в состоянии производить ее в требуемых объемах, соответственно, страны с большим населением должны выпускать ее сами.