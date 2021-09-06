Россияне десятикратно нарастили число турпоездок в Грузию

Только в августе нынешнего 2021 россияне года совершили около 40 тыс поездок в Грузию, что почти в десять раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда было совершено более 4 тыс поездок, - свидетельствуют опубликованные сегодня статистические данные Национальной администрации туризма Грузии.

Несмотря на значительный рост в августе, за восемь месяцев текущего года количество поездок из РФ в Грузию составило около 109 тыс, что на 43,2% меньше, чем годом ранее: в целом Россия расположилась на втором месте среди стран, откуда чаще всего приезжают в Грузию. На первом месте с 193 тыс поездок находится Турция, хотя и здесь также наблюдается снижение турпотока, на третьем месте по числу совершенных поездок в Грузию оказались граждане Украины, совершившие за этот период более 91 тыс визитов, что на 143,2% больше прошлогодних показателей, - передает ТАСС.

Всего за восемь месяцев текущего года Грузию посетило 1,1 млн туристов, - говорится в документе.