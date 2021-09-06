МИД Украины призвал США оказать еще большее давление на Россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с делегацией конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом, которая находится в Украине с рабочим визитом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского МИД.

В рамках встречи глава внешнеполитического ведомства призвал конгрессменов поспособствовать усилению давления на Кремль, передает РИА Новости.

"Он призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль с целью прекращения репрессий и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц", - сказано в заявлении.