Из Сирии вывезут больше ста российских детей

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой подготовил документы для вывоза из Сирии 123 российских детей.

"Несмотря на то, что темпы возвращения детей не такие быстрые, к которым мы готовы, будем этим заниматься до последнего вывезенного ребенка. Сейчас 123 комплекта документов уже готовы на этих детей", - рассказала Кузнецова, передает "Интерфакс".

Часть детей, вывезенных из САР ранее, находятся в федеральных клиниках, где проходят повторную реабилитацию после того, их вывезли после обстрелов.

"Несмотря на пессимистичные прогнозы врачей, дети, приехав на родную землю, стали восстанавливаться, первые шаги есть. Это, конечно, чудо", - отметила омбудсмен.

Российская сторона направляла обращение властям Сирии о готовности забрать всех детей, но ответа на него пока нет, - добавила Кузнецова.