Пять человек ранены в аварии со "скорой" в Ереване

"Скорая помощь" попала в ДТП в Ереване, об этом сообщают армянские СМИ.

По данным сайта криминальных новостей shamshyan.com, авария случилась у музея Эребуни: столкнулись Toyota Camry и карета "скорой".

В результате пострадали пять человек, они были госпитализированы в медцентр "Эребуни".

Сейчас правоохранители выясняют личности водителей и раненых.

Уточняется, что в момент аварии "скорая" перевозила пациента.