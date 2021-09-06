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Пять человек ранены в аварии со "скорой" в Ереване

Пять человек ранены в аварии со &quot;скорой&quot; в Ереване

"Скорая помощь" попала в ДТП в Ереване, об этом сообщают армянские СМИ.

По данным сайта криминальных новостей shamshyan.com, авария случилась у музея Эребуни: столкнулись Toyota Camry и карета "скорой".

В результате пострадали пять человек, они были госпитализированы в медцентр "Эребуни".

Сейчас правоохранители выясняют личности водителей и раненых.

Уточняется, что в момент аварии "скорая" перевозила пациента.

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Вестник Кавказа

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