"Нефтчи" намерен усилиться бразильским форвардом
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" нацелился на бразильского нападающего Тиаго Безерру.
В настоящее время 34-летний форвард является свободным агентом, передает Azerisport.com
Примечательно, что нападающий подписался на официальную страницу "Нефтчи" в социальной сети Instagram.
Ранее Безерра защищал цвета катарского клуба "Аль-Сайлия", бразильского "КРБ", бельгийского "Лувьеройса", узбекского "Пахтакора", кувейтского "Аль-Араби", саудовскую "Аль-Кадисию" и турецких "Алтая", "Каршияка", "Аданаспора", "Адана Демирспора".
Вестник Кавказа
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