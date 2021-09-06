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"Нефтчи" намерен усилиться бразильским форвардом

&quot;Нефтчи&quot; намерен усилиться бразильским форвардом

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" нацелился на бразильского нападающего Тиаго Безерру.

В настоящее время 34-летний форвард является свободным агентом, передает Azerisport.com

Примечательно, что нападающий подписался на официальную страницу "Нефтчи" в социальной сети Instagram.

Ранее Безерра защищал цвета катарского клуба "Аль-Сайлия", бразильского "КРБ", бельгийского "Лувьеройса", узбекского "Пахтакора", кувейтского "Аль-Араби", саудовскую "Аль-Кадисию" и турецких "Алтая", "Каршияка", "Аданаспора", "Адана Демирспора".

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Вестник Кавказа

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