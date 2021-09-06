В Севастополе тушат склад мебели

Крымские спасатели тушат крупный пожар на складе мебели в Севастополе, - сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по городу.

"Здание мебельного склада на площади 600 кв м было полностью объято пламенем, происходило обрушение стен, а рядом со складом пылала трава", - рассказали в МЧС региона, передает "Интерфакс".

Усилиями 77 человек и 24 единиц спасателям удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение, сейчас идет проливка конструкций.

К счастью, погибших и пострадавших нет, - добавили в МЧС региона.