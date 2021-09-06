Абашидзе и Карасин могут провести встречу в Праге в октябре

Председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин заявил, что их очередная встреча со спецпредставителем премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зурабом Абашидзе может состояться в Праге в октябре.

Он с сожалением отметил, что вот уже полтора года не встречался с грузинским коллегой из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Но буквально два дня назад мы разговаривали с ним, и, кстати, продолжаем активно общаться в режиме видеоконференций вместе с представителями с обеих сторон МИД и Министерства транспорта. Хотим все-таки надеяться, что в октябре, может быть во второй половине октября, нам удастся пообщаться и очно", - цитирует Карасина Газета.ру.

Напомним, ранее спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе объявил, что готов провести переговоры с Григорием Карасиным в начале октября, в том числе обсудить вопрос о возобновлении авиасообщения между странами.