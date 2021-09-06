Ушел из жизни Жан-Поль Бельмондо

Скончался легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо, ему было 88 лет. Об смерти артиста, как сообщает Agence France-Presse, заявил его адвокат.

Жан-Поль Бельмондо появился на свет 9 апреля 1933 года в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен в семье скульптора и художницы. В юности Бельмондо занимался спортом - футболом и боксом. В 19 лет, став чемпионом Парижа по боксу, он вошел в сборную Франции, но спортивной карьере предпочел искусство, поступив на актерский факультет Парижской консерватории драматического искусства, который окончил в 1952 году, напоминает ТАСС.

Дебют Бельмондо в кино относится к 1956 году, когда он снялся в короткометражном фильме "Мольер". Однако легендой кинематографа актер стал, снявшись в 1960 году в роли молодого преступника Мишеля Пуакара в картине Жан-Люка Годара "На последнем дыхании", одном из самых ярких фильмов "французской новой волны". За всю жизнь Бельмондо снялся более чем в 80 кинокартинах.