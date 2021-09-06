Ростовские мошенники зарабатывали на кешбэке

Сотрудники транспортной полиции Ростова задержали троих человек, подозреваемых в мошенничестве с возвратом билетов на поезда, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.

Криминальный бизнес мошенников был построен на предоставляемом продавцом билетов и некоторыми банками кешбэке и других бонусах, которые было возможно конвертировать в деньги.

"Получив поощрительные выплаты за приобретение дорогостоящих билетов на поезда дальнего следования, злоумышленники подавали заявления на возврат полной стоимости поездки, с помощью соучастника из числа сотрудников транспортной компании этот процесс оформлялся с нарушением установленных правил. Деньги направлялись на банковские карты, отличающиеся от тех, с которых осуществлялась первоначальная покупка. Это позволяло сохранить полученные бонусные средства и вернуть потраченное на билеты без каких-либо потерь", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

За год участники незаконной схемы приобретали и впоследствии возвращали более 35 тыс билетов, нанеся ущерб государству в несколько миллионов рублей. Бизнес был поставлен с размахом: у аферистов дома нашли более 1,3 тыс банковских карт, 670 сим-карт, а также более 10 тыс железнодорожных билетов, кассовых чеков и квитанций о возврате денег.

Двое фигурантов уголовного дела задержаны, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, ведется расследование, - добавили в транспортной полиции.