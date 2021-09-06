Лавров поведал, что для него значит родина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга, что для него означает слово "Родина".

"Родные, предки, родители, их родители. Мы в семье храним такую летопись наших предшественников, это, конечно, отчий дом", - заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что детство провел в подмосковном Ногинске, который ранее назывался Богородск. "Очень сильно хочу, чтобы это название вернули ему. Это тоже ощущение Родины - когда ты хочешь прикоснуться к истории. У меня там дедушка с бабушкой и их родители похоронены", - цитирует Лаврова РИА Новости.

По его словам, приехав в Москву в десятилетнем возрасте, он каждые выходные ездил туда. "К сожалению, этот дом сгорел. Сейчас мои родственники выкупили этот участок, и хотим там такой же деревянный дом построить, который будет напоминать", - рассказал министр.

Глава внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на том, что такие мелкие вещи очень много значат для воспитания личности и для того, чтобы эта личность себя ощущала сопричастной к истории своей семьи, деревни, города и страны. "Она складывается из мелких историй, из разных летописей", - пояснил Лавров.