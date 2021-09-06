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Замдиректора дагестанской школы ответит за запрет для учениц без косынок

Замдиректора дагестанской школы ответит за запрет для учениц без косынок

Заместитель директора Маджалисской школы, не пускавший на занятия учениц без косынок, ответит за свои действия – такое решение приняли власти Кайтагского района республики, сообщили в пресс-службе райадминистрации.

Замдиректора по воспитательной работе Адамкади Курбанкадиев превысил полномочия, хотя его предупреждали и ранее. Головной убор действительно может быть частью школьной формы, "Но насильно заставлять носить косынку никого не будут, а тем более не будут отстранять от уроков", – сообщило руководство района, - передает РИА Новости.

Напомним, в соцсетях распространился ролик, на котором мужчина запрещает входить в учебное заведение девочкам без головного убора. Допустили к урокам лишь школьниц в белых косынках.

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