Замдиректора дагестанской школы ответит за запрет для учениц без косынок

Заместитель директора Маджалисской школы, не пускавший на занятия учениц без косынок, ответит за свои действия – такое решение приняли власти Кайтагского района республики, сообщили в пресс-службе райадминистрации.

Замдиректора по воспитательной работе Адамкади Курбанкадиев превысил полномочия, хотя его предупреждали и ранее. Головной убор действительно может быть частью школьной формы, "Но насильно заставлять носить косынку никого не будут, а тем более не будут отстранять от уроков", – сообщило руководство района, - передает РИА Новости.

Напомним, в соцсетях распространился ролик, на котором мужчина запрещает входить в учебное заведение девочкам без головного убора. Допустили к урокам лишь школьниц в белых косынках.