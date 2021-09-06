Азербайджанские и турецкие военные проводят учения в Лачинском районе (ФОТО)

Совместные тактические учения Азербайджана и Турции с боевой стрельбой стартовали в Лачинском районе в рамках соглашения о военном сотрудничестве Баку и Анкары, такое сообщение опубликовано на сайте Минобороны Азербайджана.

В нем говорится, что ключевая цель учений, в которых участвуют азербайджанские и турецкие военные, - совершенствование взаимодействия и боевого слаживания в ходе боевых операций, включая развитие у командиров навыков вынесения военных решений и управления подразделениями.

"Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности", - пояснили в министерстве.