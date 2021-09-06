Наблюдатели ПАСЕ приедут в Москву на выборы в Госдуму

В Москву для оценки выборов в Госдуму приедут наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в заявлении организации.

С 17 по 19 сентября с визитом в российской столице будет находиться делегация из пяти человек во главе с Пьер-Аленом Фридесом (Швейцария) и в сопровождении советника Венецианской комиссии, передает РИА Новости.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.