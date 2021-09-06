Голикова: отмена МРОТ приведет к хаосу

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на Всероссийской неделе охраны труда, что отмена минимального размера оплаты труда (МРОТ) повлечет за собой хаос.

Она подчеркнула, что у МРОТ и прожиточного минимума разная экономическая сущность. "Сегодня это не тема обсуждения, но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена - это хаос", - поведала Голикова, добавив, что нужно очень четко отвечать на вопросы, для чего нужен МРОТ, какой он.

Вице-премьер тaкжe oтмeтилa, чтo нa прoжитoчный минимум сeгoдня зaвязанo oгрoмнoe кoличeство пoсoбий и сoциaльных выплaт, кoтoрые просто так невозможно трансформировать, поскольку это касается социального благополучия населения.

Напомним, ранее министерство труда и социальной защиты России сообщило, что в 2022 году минимальный размер труда в стране составит 13 617 рублей. "Размер МРОТ на будущий год увеличится по сравнению с 2021 годом на 6,4%", - уточнили в ведомстве.