Аэропорт в Физули: Азербайджан показал Армении, как надо развивать Карабах

В минувшие выходные в Карабах впервые за три десятилетия приземлился пассажирский самолет. Лайнер принадлежал азербайджанской компании и выполнил рейс Баку-Физули. Столь быстрое строительство объясняется желанием руководства в Баку как можно быстрее восстановить экономическую жизнь в Карабахе. За годы оккупации Ереван лишь разрушал леса, минировал сельскохозяйственные угодья и сносил мечети.