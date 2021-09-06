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Аэропорт в Физули: Азербайджан показал Армении, как надо развивать Карабах

В минувшие выходные в Карабах впервые за три десятилетия приземлился пассажирский самолет. Лайнер принадлежал азербайджанской компании и выполнил рейс Баку-Физули. Столь быстрое строительство объясняется желанием руководства в Баку как можно быстрее восстановить экономическую жизнь в Карабахе. За годы оккупации Ереван лишь разрушал леса, минировал сельскохозяйственные угодья и сносил мечети.

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