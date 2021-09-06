Жителей Кубани предупредили о штормовом ветре

Во вторник днем в Краснодарском крае скорость ветра достигнет 15-17 м/с, на побережье прогнозируются порывы ветра до 25 м/с.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 сентября в регионе будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Ожидается усиление ветра северо-восточного направления. Особенно сильный ветер будет во вторник на черноморском побережье - шквалы могут достигнуть 18-23 м/с, в Новороссийске порывы ветра будут достигать 25 м/с.

Температура воздуха составит 18-23 градуса. Подобная - прохладная и ветреная - погода сохранится в регионе в среду и в четверг.