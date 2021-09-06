Хабиб Нурмагомедов рассказал, сколько заработал за первый бой в MMA

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов раскрыл свой гонорар за первый бой в MMA, состоявшийся в Полтаве (Украина) в сентябре 2008 года. Его соперником был представитель Азербайджана Вусал Байрамов.

По слова Хабиба, за этот поединок он заработал $2 тыс. "Мне было 19 лет. Отец сказал, что пора перебираться в профессионалы, и мне предложили первого соперника. Я спросил: правда дадите $2 тыс за один бой, серьезно? Отвечают: да. Тогда это были большие деньги, 13 лет прошло", - заявил он в интервью YouTube-каналу iAmTheBay.

Нурмагомедов отметил, что сначала посмотрел бои с участием Байрамова, а затем согласился на поединок. "Я посмотрел его бои и подумал: легкие деньги, поехали. Бой был на Украине. "Финишировал" соперника в первые пару минут боя. Забрал деньги и поехал домой", - подытожил спортсмен.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.