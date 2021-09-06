Хикмет Гаджиев: Весь Карабах - территория Азербайджана, включая зону ответственности российских миротворцев

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью BBC заявил, что "продолжается обсуждение некоторых вопросов" касательно дополнительных юридических механизмов, связанных с мандатом миротворческих сил России в Карабахе.

Он отметил, что действия и операции российских миротворцев в Карабахе осуществлялись в соответствии с Трехсторонней декларацией, подписанной лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года. По словам Гаджиева, это трехстороннее заявление заложило "политическую и в некоторой степени правовую основу" для миротворческих сил.

"Что касается дополнительных соглашений и дополнительных юридических механизмов по мандату миротворцев, стороны установили первоначальные контакты, и некоторые обсуждения все еще продолжаются", - сказал Гаджиев.

"Весь Карабах является суверенной территорией Азербайджана, международное сообщество признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, и в соответствии с заявлением от 10 ноября миротворческие силы были временно размещены в части карабахского региона Азербайджана", - отметил он.

По его словам, на всех освобожденных территориях ведутся восстановительные работы. "Основная задача, которая стоит сейчас перед нами, - это проведение строительных и восстановительных работ на этих территориях. За последние 30-40 лет ни одна страна в мире не сталкивалась с такими проектами по реконструкции", - сказал Гаджиев.