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Шестеро палестинских боевиков совершили побег из тюрьмы строгого режима в Израиле

Шестеро палестинских боевиков совершили побег из тюрьмы строгого режима в Израиле

Шестеро палестинцев, отбывавших пожизненное заключение в особо охраняемой тюрьме "Гильбоа" в Израиле, совершили побег с помощью тоннеля. Соответствующую информацию подтвердили израильские власти.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов прибыли на место через 30 минут после происшествия. По тревоге подняты многочисленные подразделения полиции и Управления тюрем Израиля. К розыску террористов подключились спецслужбы и военные, в поисках задействованы вертолеты и беспилотники, передает NEWSru Israel.

Напомним, в тюрьме строгого режима "Гильбоа" отбывают наказание террористы, осужденные на длительные сроки лишения свободы.

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