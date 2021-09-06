В Киргизии назначен новый министр обороны

Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от должности министра обороны Таалайбека Омуралиева и назначил на пост Бактыбека Бекболотова.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Омуралиев Таалайбек Барыктабасович освобожден от занимаемой должности министра обороны Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу", - информирует в понедельник пресс-служба президента республики.

Омуралиев занимал пост главы минобороны Киргизии с 5 мая 2021 года.