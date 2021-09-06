В Ингушетии обнаружили древнее поселение аланской культуры

Ученые обнаружили неизвестные памятники археологии во время экспедиции в селе Берд-Юрт Ингушетии, сообщает пресс-служба археологического центра республики имени Евгения Крупнова.

"В ходе разведок на территории Сунженского района, в четырех километрах к юго-западу от ингушского села Берд-Юрт сотрудниками центра выявили новые памятники археологии - Берд-Юртовское поселение №3 и Берд-Юртовский катакомбный могильник аланской культуры", - сказано в сообщении.

Сообщается, что исследователи нашли открытые камеры катакомб, фрагменты керамики и оружие.

Стоит добавить, что все найденные предметы будут изучены исследовательской группой.