Новые поезда начали ходить в ташкентском метро

В понедельник в метрополитене Ташкента были запущены новые поезда, составленные из современных российских вагонов.

"После завершения пуско-наладочных работ три состава уже курсируют на Чиланзарской ветке. Остальные два будут запущены в ближайшее время на этой же линии, самой загруженной", - сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

Вагоны завода "Метровагонмаш", изготовленные в подмосковных Мытищах, были поставлены в Ташкент в конце августа. Всего метрополитен пополнится 20 вагонами, в ноябре ожидается еще одна партия.

Интервал движения на Чиланзарской линии составляет три минуты в период с 07.30 до 09.00 и четыре минуты с 16.30 до 19.30.