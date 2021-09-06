Первый самолет в Физули: Азербайджан показал Армении, как ведет себя настоящий хозяин Карабаха

Так уже повелось, что из Карабаха чаще всего поступают новости о провокациях, обстрелах и новых погибших. Но приземлившийся там накануне самолет доказал, что процветание и мир в регионе достижимы. Было бы желание.

5 сентября в Карабахе впервые почти за три десятилетия приземлился пассажирский самолет. Лайнер азербайджанской компании выполнил рейс Баку-Физули. Напомню, что в Карабахе за всю его историю существовал лишь один аэропорт. В Ходжалы. В советское время туда летали рейсы из Еревана. Но после того, как армянские националисты развязали войну за оккупацию территории Азербайджана, полеты были прекращены. Бывший президент Армении, один из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Серж Саргсян в 2012 году реконструировал аэропорт, но он не принял ни одного самолета. На землю, захваченную армянской армией, так никто и не прилетел.

Другое дело - аэропорт Физули. Физулинский район, расположенный в низинном Карабахе, 30 лет находился под оккупацией Армении. Ереван не хотел выводить войска из азербайджанского Физули, хотя четыре резолюции Совета безопасности ООН требовали безоговорочного освобождения этого и шести других районов АР. Год назад во время Второй карабахской войны ВС Азербайджана силой вернули Физули. Почти сразу после капитуляции Армении в Карабахской войне там был заложен фундамент аэропорта. Первую воздушную гавань освобожденного Карабаха построили в рекордные сроки, меньше чем за восемь месяцев.

Столь быстрое строительство объясняется желанием руководства в Баку как можно быстрее восстановить экономическую жизнь в Карабахе. Недавно Ильхам Алиев совершил несколько поездок по деоккупированным районам, побывал в Кельбаджаре, Лачине, Зангилане и проконтролировал налаживание там сельского хозяйства, строительство домов и объектов. Кстати говоря, аэропорт Физули – не единственный, который будет работать в Карабахе, воздушные гавани строятся в Зангилане и Лачине. Своими экономическими проектами Алиев показывает, что Карабах не будет пустым полем, как это было в десятилетия армянской оккупации. Скоро, после разминирования, сюда прибудут сотни тысяч азербайджанских беженцев и заново освоят освобожденные земли.

Физулинский аэропорт - один из первых объектов. вносящих резкий контраст в облик послевоенного Карабаха в сравнении с тем, что было в годы войны. Власти Армении превратили захваченные земли в пустыню, разрушили дома, мечети, заводы, засеяли сельскохозяйственные минами, а леса вырубили. Такое поведение - свидетельство, что Ереван относился к Карабаху как к чужой собственности и не хотел развивать его, так как на самом деле никогда не считал карабахскую землю своей. На полное восстановление Карабаха понадобятся годы. По оценкам специалистов, только разминирование займет больше 5 лет. При этом, судя по тому, как быстро отстроили аэропорт в Физули, не стоит исключать, что восстановительные работы пойдут с опережающим графиком. Мотивации у Азербайджана для этого более чем достаточно.

На стахановские темпы стимулируют не только возвращение 30 лет находившихся под оккупацией территорий, но и перспективы развития туризма, сельского хозяйства и современной индустрии. Иностранные компании, даже из поддержавшей Армению во время войны Франции, буквально соревнуются за право вложить деньги в неосвоенную территорию. К примеру, Турция планирует создать в Карабахе парк высоких технологий. Очевидно, что Баку не будет зацикливаться исключительно на семи районах, а будет развивать и зону ответственности российских миротворцев, чье население пока что не желает интегрироваться в азербайджанское общество.

Прячась за спинами российских миротворцев в Ханкенди, Ходжавенде и Ходжалы, сепаратисты-марионетки властей Армении безнадежно пытаются реанимировать дипломатическую повестку времен войны, совершают с этой целью постоянные военные провокации. Обстреливаются позиции азербайджанских военных в Шуше и Кельбаджаре, а также в Нахчыване, расчет - вызвать ответный огонь и подставить под него миротворцев из РФ. Параллельно поступают сообщения о том, что Армения продолжает накачивать своими солдатами Карабах в нарушение трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года.

Руководство Азербайджана отвечает на нарушения Заявления, но не дает втянуть себя в конфликт с Россией. В то же время осторожность не говорит о том, что Баку смирится с тем, что часть Карабаха, общепризнанной азербайджанской земли, останется вне его влияния.