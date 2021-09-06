Выплаты донорам крови увеличат в Казахстане в шесть раз

Компенсацию (эквивалент бесплатного питания) за сдачу крови повысят в Казахстане c 729 тенге ($2) до 4 375 тенге ($10).

Минздрав республики подготовил соответствующие изменения в приказ министра "Об утверждении правил, критериев и размера выплат донорам, выполняющим донацию крови и ее компонентов на возмездной основе, а также размера денежного эквивалента бесплатного питания донору, осуществившему донацию крови и (или) его компонентов на безвозмездной основе". Документ находится на обсуждении до 20 сентября.

Казахская академия питания рекомендует в день сдачи крови донорам выдавать пищевой рацион на 4 790 ккал, в денежном эквиваленте - 1,5 МРП (4 375 тенге).

В Казахстане за пять лет на треть сократилось число доноров, увеличение компенсации может привлечь граждан к сдаче крови.