В Балтийском море осуществлена сварка "Северного потока-2"

Сварка последней трубы газопровода "Северный поток – 2" завершена в Балтийском море, сообщает оператор проекта Nord Stream AG.

"6 сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах", - сказано в сообщении.

В компании заявили, что трубопровод может быть введен в эксплуатацию до конца текущего года.

Тем временем, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, несмотря на атаки со стороны США, было понятно, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен уже через несколько дней.

"Сейчас идет просто фронтальная атака на "Северный поток — 2", хотя все понимают, уже американцы поняли, что он будет достроен через несколько дней, работать начнет", - приводит его слова РИА Новости.