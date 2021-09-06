Минздрав Грузии: мир стоит на грани пятой волны коронавируса

Новая волна коронавируса грозит не только Грузии, но и всему мир, отметила в понедельник замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния.

Новые волны пандемии связаны как с новыми штаммами, так и с недостаточной иммунизацией населения, когда коллективный иммунитет не достигнут, и с несоблюдением рекомендаций, связанных с эпидемиологической обстановкой.

Габуния предупредила, что Грузия должна избежать распространения новой волны коронавируса с такой же высокой скоростью, как было во время четвертой волны.

"Те правила, которые установлены, они понадобятся еще долго, и альтернативы этому нет. Важна быстрая вакцинация, поскольку в таких условиях невакцинированный человек станет первой мишенью сильного удара. Вот почему важно, чтобы осталось как можно меньше невакцинированных людей", - пояснила она.

Четвертая волна в Грузии стала самой агрессивной, в настоящее время республика переживает ее пик. Габуния отметила, что появились признаки стабилизации ситуации.