В пропавшем под Астраханью катере находились туристы из Петербурга

Владелец катера с шестью пассажирами, которые пропали в Каспийском море, дал объяснения сотрудникам пограничного управления ФСБ РФ по Калмыкии и Астраханской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"В западной оконечности острова Тюлений обнаружен катер "Корвет-750" с шестью жителями Санкт-Петербурга на борту, в том числе тремя несовершеннолетними детьми. Отвечая на вопрос о том, почему катер не выходил на связь, владелец судна пояснил, что телефон спутниковой связи работал, однако сообщать о местонахождении туристов родственникам и в экстренные службы он не стал", - сказано в сообщении.

Напомним, что в воскресенье катер, следовавший из Волгограда в Махачкалу, пропал в водах Каспийского моря. Родственники пассажиров забили тревогу. Группа не была зарегистрирована в качестве туристической в территориальных органах МЧС РФ.

В понедельник транспорт был обнаружен пограничниками. На его борту находилось семь человек.