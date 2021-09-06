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Лавров рассказал, являются ли очки признаком интеллекта

Лавров рассказал, являются ли очки признаком интеллекта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе встречи с воспитанницами пансиона министерства обороны РФ, что не считает очки признаком интеллекта.

"Вот которые мы с вами носим? Нет, не считаю. Не обижайтесь, пожалуйста", - сказал Лавров, отвечая на вопрос девочки, задавшей вопрос.

По словам главы внешнеполитического ведомства, если человек захочет избавиться от близорукости и сделает операцию, то интеллект останется при нем, однако очки ему будут уже не нужны, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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