Лавров рассказал, являются ли очки признаком интеллекта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе встречи с воспитанницами пансиона министерства обороны РФ, что не считает очки признаком интеллекта.

"Вот которые мы с вами носим? Нет, не считаю. Не обижайтесь, пожалуйста", - сказал Лавров, отвечая на вопрос девочки, задавшей вопрос.

По словам главы внешнеполитического ведомства, если человек захочет избавиться от близорукости и сделает операцию, то интеллект останется при нем, однако очки ему будут уже не нужны, передает РИА Новости.