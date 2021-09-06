Российские военные проследят за сбором винограда в Ходжалы (ВИДЕО)

Российские миротворцы обеспечивают безопасный сбор винограда в Ходжалинском районе Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны России.

По словам представителя российского миротворческого контингента Алексея Иванова, сбор проходит в одном из сел. "Обеспечение безопасности при сборе урожая будет продолжаться в течении двух недель", - отметил он.

В ведомстве напомнили, что весной 2021 года российские саперы провели очистку местности от взрывоопасных предметов, обеспечив безопасный уход за виноградниками, а также сбор ягоды в срок.

Напомним, согласно договоренностям, указанным в совместном заявлении президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий на азербайджанской земле.