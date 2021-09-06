В Подмосковье утром во вторник ожидается минус 2 градуса

МЧС предупреждает жителей Московской области о заморозках предстоящей ночью.

"Согласно прогнозу погоды ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 7 сентября на юго-востоке Московской области ожидаются заморозки - от минус 2 до нуля градусов", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

На фоне заморозков спасатели просят водителей строго соблюдать ПДД и снижать скорость. Пешеходам следует быть внимательнее при переходе улиц и дорог.

Ранее сообщалось, что к концу рабочей недели в столичном регионе может потеплеть до плюс 17-20 градусов.