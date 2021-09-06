Депутат может подраться с Александром Емельяненко

Экс-боец смешанных единоборств, ныне депутат горсовета Красногорска Джефф Монсон может провести поединок с россиянином Александром Емельяненко. Об этом заявил сам чиновник в интервью порталу Sport24.

Он отметил, что в декабре текущего года выступит на турнире Hardcore MMA, однако его соперник еще не определен.

"Что касается соперника, то есть вариант провести поединок с Александром Емельяненко, но пока решение не принято. По крайней мере, могу точно сказать, что моим оппонентом не будет Олег Тактаров — мы друзья, а дуэль взглядов была проведена в рамках шоу, как развлечение. С ним у меня боя не будет", - сказал Монсон.

Джефф выступает в смешанных единоборствах с 1997 года. На его счету 61 победа, 26 поражений и одна ничья.