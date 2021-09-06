В Чечне обнаружен тайник с гранатометами и боеприпасами

Росгвардейцы нашли в лесном массиве Веденского района Чечни тайник с оружием и боеприпасами, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе обследования тайника были обнаружены ручные противотанковые гранатомёты, реактивный пехотный огнемет "Шмель", выстрелы к гранатомёту, более 700 патронов к стрелковому оружию различного калибра, ручные гранаты и взрывчатые вещества. Предположительно, предметы были скрыты в тайнике преступниками несколько лет назад", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что после обследования тайника взрывотехниками содержимое было уничтожено.