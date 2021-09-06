В России оправдание нацизма станет экстремизмом

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал предложение генпрокурора РФ Игоря Краснова о приравнивании оправдания нацизма к экстремизму, а также предложение о законодательном увековечении памяти мирного населения СССР, пострадавшего в годы Второй мировой войны.

"Мы поддерживаем предложения, озвученные генеральным прокурором РФ", - заявил в понедельник глава комитета Совфеда Андрей Клишас, пишет ТАСС.

По словам Клишаса, соответствующие инициативы будут подготовлены вместе с Генпрокуратурой РФ.

Данные предложения Краснов озвучил на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы". Он отметил, что законопроект, который нормативно закрепит понятия "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза" уже подготовлен.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, инициатива Краснова является стопроцентно своевременной. "Дело в том, что эти два преступления – экстремизм и оправдание нацизма – являются, по сути, близнецами-братьями", - сказал он.

"Все нацисты в итоге стали экстремистами, они действовали и действуют экстремистскими методами. А все экстремисты очень часто используют националистические идеи, идеи сверхнации в своей борьбе. Поэтому, я думаю, генеральный прокурор выдвинул совершенно правильную инициативу", - подчеркнул Владимир Джабаров.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам заверил, что сенаторы безусловно проголосуют за эту инициативу, когда она будет оформлена в законопроект и предоставят ей необходимую законотворческую поддержку.