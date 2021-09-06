На ремонт дорог на Кубани в 2022 году направят свыше 8,5 млрд рублей

В Краснодарском крае в 2022 году на ремонт дорог в рамках профильного нацпроекта "Безопасные качественные дороги" направят 8,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, данные средства будут направлены на ремонт 150 участков дорог, общая протяженность которых составляет 249 км.

Кондратьев отметил, что в Сочинской агломерации приведут в порядок 54,3 км дорог, в Краснодарской - 48,8 км, Новороссийской - 22,1 км. Остальные 124 км приходятся на региональную дорожную сеть.

Глава края также обратил внимание на то, что дорожная отрасль Кубани относится к лидирующим направлениям, обновляются устаревшие участки дорог. "Первого июля текущего года начали строить новую федеральную трассу Краснодар - Керчь. Строится обход Анапы, транспортные развязки на Джубге и Дальний западный обход Краснодара, который разгрузит краевой центр от транзитного транспорта", - цитирует Кондратьева "Комсомольская правда".