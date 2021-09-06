Стало известно, когда откроется Израиль для иностранцев

Въезд иностранных тургрупп в Израиль станет возможен с 19 сентября, сообщает Минтуризма этой страны.

Отмечается, что в страну пустят тех, кто привит зарегистрированными в Израиле и ЕС вакцинами от коронавируса.

В ведомстве подчеркнули, что прилетать в страну разрешат только вакцинированным туристам в составе организованных групп. Причем это только путешественники, прибывшие из "желтых" или "оранжевых" стран. В настоящее время в эти списки входят все страны мира, кроме Бразилии, Болгарии, Мексики и Турции – для Израиля они находятся в "красной" зоне.

Стоит добавить, что въезд индивидуальных туристов в Израиль по-прежнему закрыт. Исключение составляют поездки по семейным обстоятельствам.