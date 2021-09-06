Российские вертолеты признаны в США самыми опасными в мире

Американский военный журнал Military Watch составил рейтинг самых опасных вертолетов в мире. Три российских вертолета попали в топ-5.

Возглавил рейтинг самых опасных винтокрылых машин российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Первое место рейтинга этот вертолет занял за систему "Аллигатор", способную обеспечивать повышенную полезную нагрузку и выносливость машины при той же мощности двигателя, за бесшумность и компактность. Также составители рейтинга оценили способность Ка-52 нести не типичное для ударного вертолета вооружение, например крылатые ракеты X-31, ракеты "Атака" и "Вихрь", пробивающие до 950 и 1000 мм брони соответственно.

Тяжелый ударный вертолет Ми-28H стал вторым в рейтинге. Он способен нести до 16 противотанковых ракет или до 80 80-миллиметровых неуправляемых ракет, используемых для подавления огневой мощи пехоты и бронетехники противника.

Американский вертолет AH-64 "Апач" занял третье место, а четвертым стал российский Ми-24. Эксперты оценили его способность маневрировать на небольшой высоте и вести огонь в городских районах практических на уровне улиц.

Замыкает пятерку самых опасных вертолетов мира китайский Z-10M.