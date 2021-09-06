Лавров рассказал, почему решил стать дипломатом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в ходе своего выступления в пансионе воспитанниц министерства обороны, что вдохновило его выбрать дипломатическую стезю.

"Пришел я в профессию, потому что в школе увлекался английским языком. Мне было интересно, как живут в соседних странах", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров поведал, что у школы, которую он окончил в Москве, была партнерская гимназия в Венгрии. И каждое лето ученики, закончившие девятый класс, ездили из Москвы в Будапешт, а из Будапешта в Москву на три недели. "Мы организовывали в наших классах пространство, убирали парты, ставили кровати, и они делали то же самое в своей гимназии. Это были такие взаимозачетные обмены: жили пару недель с небольшим, смотрели достопримечательности столиц и затем ездили по стране. И как-то меня это заинтересовало. Было в новинку, в диковинку увидеть, как живут в Венгрии, пообщаться со сверстниками", - продолжил Лавров.

Он также сообщил, что в школе увлекался физикой и собирался поступать в Московский инженерно-физический институт, но там вступительные экзамены начинались 1 августа, а в МГИМО - 1 июля. "И мне просто мама сказала: что тебе стоит, ты попробуй, а если не получится, то 1 августа у тебя все равно есть запас. И я попробовал", - сказал министр.

По его словам, он окончил школу с серебряной медалью, поэтому ему надо было сдавать все два экзамена, а не пять. "Что я сделал - получил две пятерки и подумал, зачем мне еще готовиться в какой-то другой институт. Вот так это получилось. Частично на основе моего интереса, частично волею случая", - пояснил глава МИД.

При этом он акцентировал внимание на том, что вообще не думал про министерскую работу. "Конечно, все дипломаты хотят стать послами, и это было совершенно отчетливо и среди моих желаний", - цитирует Лаврова РИА Новости.