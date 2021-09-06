В Москве "заминировали" больницу

Из городской клинической больницы на юге Москвы после анонимного уведомления о "минировании"здания эвакуировали более 400 человек. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"После получения сообщения с угрозой взрыва эвакуировали более 400 человек из городской больницы №6 по адресу: 5-й Донской проезд, дом 21", - сказал собеседник.

Он отметил, что в настоящее время силовики проверяют все помещения медицинского учреждения.