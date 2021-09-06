На Кубани вырастили тыкву весом в полтонны

Житель Новопокровского района Максим Величко вырастил самую большую тыкву в этом году, плод весом 544 кг занял первое место на конкурсе бахчеводов «Агробатл-2021» в Ставропольском крае.

Участниками конкурса бахчеводов России и ближнего зарубежья "Агробатл-2021" стали аграрии Краснодарского, Ставропольского, Алтайского краев, Астраханской, Белгородской, Воронежской, Оренбургской областей. Также урожай на конкурс привезли фермеры из Украины и Беларуси.

Самая большая тыква - 544 кг- выросла на Кубани, второе место - 422 кг - заняла тыква Игоря Гринько из Гомеля. Третье место на конкурсе заняла тыква весом 294 кг, ее вырастил житель Тбилисского района Краснодарского края Армен Кулахсзян.