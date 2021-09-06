Миллионы смартфонов и планшетов по всему миру отключат от WhatsApp

Мессенджер WhatsApp в скором времени перестанет поддерживать устаревшие устройства на базе iOS и Android. Об этом говорится в обновленных требованиях к устройствам, размещенных на сайте компании.

С 1 ноября 2021 года приложение перестанет запускаться на Android-смартфонах с версией Android 4.0.4 и iPhone с iOS 9. Согласно предварительной оценке, проблема коснется примерно 43 устройств, которые работают как на Android, так и на iOS. Для работы все также требуется сим-карта и выход в интернет.

Кроме того, в WhatsApp советуют владельцам старых смартфонов обновить устройство или сохранить историю чатов до отключения, чтобы не потерять все личные данные безвозвратно.